Париж, 5 ноября 2019, 23:44 — REGNUM МИД Франции выступил с осуждением намерений Ирана запустить центрифуги по обогащению урана ня атомном заводе «Фордо», что может нарушить ядерное соглашение 2015 года, 5 ноября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению пресс-секретаря французского МИДа Агнес фон дер Мюлл, Франция до сих пор привержена ядерному соглашению 2015 года, и надеется на выполнение условий соглашения Ираном.
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