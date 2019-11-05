Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности одобрил три внесённые Россией резолюции по противодействию милитаризации космоса, сообщает 5 ноября Интерфакс.

Российские резолюции были одобрены большинством голосов, однако США последовательно голосовали «против». Далее эти резолюции будут в декабре текущего года обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

В резолюциях, в частности, утверждена «необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

Вторая резолюция «настоятельно призывает международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности».

Третий документ подтверждает право любой страны «исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом».

В свете обсуждения этих вопросов в ООН, заместитель постпреда России Андрей Белоусов заявил, что США пытаются навязать всем свои правила и утвердить идею собственного космического доминирования. Позиция России, отметил он, заключается в предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

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