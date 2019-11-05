Архангельск, , 23:18 — REGNUM Губернаторы арктических регионов поддержали инициативу губернатора Мурманской области снизить налоговую нагрузку для северных предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Заполярья Андрей Чибис, соответствующее письмо в правительство РФ подписали главы восьми субъектов РФ: Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия, Магаданская и Мурманская области. Архангельской области в этом списке не оказалось.

«Спасибо коллегам из Минэкономразвития и Минвостокразвития. И отдельное спасибо Первому зампреду Правительства Антону Германовичу Силуанову, что слышит регионы», — написал Чибис по итогам заседания в правительстве РФ по нацпроекту в сфере малого и среднего бизнеса.

По данным региональных экспертов, отсутствие Архангельской области в числе вышеупомянутого арктического «объединения» является логичным продолжением конфликта интересов Чибиса и Орлова. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре губернатор Архангельской области подверг критике действия мурманского коллеги, решившего «отнять» у Архангельска преимущество по созданию арктического центра мировой науки. «Я считаю, что это не государственный подход, а подход из серии «давайте посоревнуемся». Ради чего? Ради удовольствия губернатора и группы людей, которые его окружают или ради прорыва в Арктике?», — заявил Игорь Орлов и призвал Андрея Чибиса в арктических вопросах действовать сообща.