Брюссель, 5 ноября 2019, 23:01 — REGNUM Еврокомиссия «обеспокоена» заявлениями властей Ирана о разморозке центрифуг на ядерном объекте «Фордо», 5 ноября передает агентство Reuters.
«Мы призываем Иран отказаться от всех действий, которые не соответствуют его обязательствам в рамках (ядерного соглашения 2015 года)», — сказано в заявлении Еврокомиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на атомном заводе «Фордо».
Читайте также: Президент Ирана объявил о запуске центрифуг по обогащению урана