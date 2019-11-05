Астрахань, 5 ноября 2019, 23:00 — REGNUM Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям возглавил Руслан Гасанов. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной администрации.
Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину нового главу ведомства представил начальник управления делами и госслужбы федерального Росприроднадзора Тимур Ахунянов.
Гасанов — уроженец Волгоградской области. До назначения на новую должность он исполнял обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора и заместителя главы управления Росприроднадзора по Астраханской области — до того, как ведомства объединили.