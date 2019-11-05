Астрахань, , 23:00 — REGNUM Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям возглавил Руслан Гасанов. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной администрации.

Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину нового главу ведомства представил начальник управления делами и госслужбы федерального Росприроднадзора Тимур Ахунянов.

«Для нас очень важно то, что было принято решение об объединении управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Хорошо, что межрегиональное ведомство будет базироваться в городе Астрахани. Уверен, что таким образом будет налажена оперативная прямая связь для решения острых вопросов — и в первую очередь по контролю и надзору за соблюдением природоохранного законодательства», — заявил Бабушкин.

Гасанов — уроженец Волгоградской области. До назначения на новую должность он исполнял обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора и заместителя главы управления Росприроднадзора по Астраханской области — до того, как ведомства объединили.