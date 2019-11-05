Вашингтон, 5 ноября 2019, 22:58 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео во время предстоящего визита в Германию намерен затронуть ядерную проблему Ирана, сообщили 5 ноября в Госдепартаменте США.
Как отмечается, в Вашингтоне считают, что иранские власти стремятся «использовать ядерные материалы для шантажа и попыток вытянуть деньги из Европы и Запада в целом».
Напомним, Майкл Помпео 6−8 ноября посетит ФРГ с официальным визитом, приуроченным к 30-й годовщине падения Берлинской стены. В программе визита главы внешнеполитического ведомства США — встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и другими высокопоставленными германскими чиновниками.
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