Ташкент, , 22:57 — REGNUM Международная коалиция «Cotton Campaign» и делегация Узбекистана провели переговоры о дальнейших механизмах взаимодействия по проблемам текстильной продукции Узбекистана, сообщает МИД Узбекистана.

В опубликованном заявлении «Cotton Campaign» приветствует приверженность узбекского правительства прекращению многолетней практики принудительного труда, а также амбициозные усилия по реализации Плана действий («Дорожной карты»), направленного на достижение рекомендуемых коалицией трех основных целей: «прекращение системного принудительного труда, проведение структурных реформ и расширение прав и возможностей гражданского общества».

Как сообщает МИД, члены «Cotton Campaign» воодушевлены решимостью делегации обсудить случаи преследований активистов и журналистов, выявленных в ходе текущего сезона сбора хлопка, и выражают надежду на принятие конкретных шагов по прекращению подобных действий в отношении активистов.

«Как заявил «Cotton Campaign», для начала некоторых реформ потребуется время, значительный прогресс может быть достигнут в ходе текущей хлопкоуборочной кампании. По итогам встречи стороны договорились о продолжении консультаций по затронутым вопросам», сообщает МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года министерство труда США приняло предварительное решение об исключении Узбекистана из списка стран,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 2018 году Cotton Campaign обратилась к США с просьбой не исключать Узбекистан из соответствующего списка стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда, так как в 2017 году были зафиксированы случаи привлечения детей к уборке хлопка.

Cotton Campaign — международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. Благодаря ее работе многие ведущие бренды и компании в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка и текстиля из-за фактов детского и принудительного труда при его сборе.