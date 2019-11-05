Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM Петербург готов отменить налоговые льготы для федеральных учреждений в связи с потерями городского бюджета от федеральных решений. Соответствующие поправки в законодательство региона подготовили в Смольном, сообщает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Логика очень простая — у нас очень большие выпадающие доходы от тех федеральных решений, которые были приняты», — пояснил на совещании в правительстве города глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов уже говорил, что речь идет примерно о 50 млрд рублей.

Впрочем, эффект от предлагаемой меры с 2021 года будет невелик — около 80 млн рублей дополнительных поступлений в бюджет города.

«В общем масштабе, конечно, сумма незначительная, но копейка рубль бережет, и мы уверены, что нам нужно в разных форматах продолжать добиваться компенсаций, на которые город имеет право», — заявил Корабельников.

Читайте ранее в этом сюжете: Должникам в Петербурге запретят претендовать на налоговые льготы