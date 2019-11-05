Дамаск, , 22:21 — REGNUM Подразделения Сирийской Арабской армии впервые за последние годы вернули под контроль Дамаска нефтяное месторождение возле города Румейлан на северо-востоке страны, сообщает 5 ноября радиостанция Sham FM.

Под чьим контролем находилось указанное месторождение ранее, не указано.

Напомним, ранее нефтяные поля на северо-востоке Сирии контролировались курдскими формированиями и курировавшими их военными США.

После ухода американских войск с северо-востока Сирии Вашингтон заявил о намерении сохранить под своим контролем сирийские нефтяные месторождения и «защищать» их.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, представители США ежемесячно получают от грабежа сирийской нефти не менее $ 30 млн.

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