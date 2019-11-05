Сухум, , 21:58 — REGNUM 5 ноября состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с кандидатами в члены Общественной палаты (ОП). В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия ОП с органами государственной власти, а также необходимости усиления роли Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

«Я всегда готов к работе с Общественной палатой и говорить на любые темы, в том числе болезненные. Роль и значение Общественной палаты в жизнедеятельности государства нужно повышать», — заметил президент.

Глава государства также поддержал идею проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и Общественной палаты.

После встречи с кандидатами в члены Общественной палаты Абхазии президент подписал указ об утверждении новых членов ОП. Ими стали Гарри Бигвава, Сократ Джинджолия, Гульнара Кичба, Игорь Лищенко, Елена Лабахуа, Рита Лолуа, Валерий Майромян, Вадим Мироненко, Сергей Смыр, Альберт Тополян, Данила Убирия, Низам Хапат, Руслан Хашиг.

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