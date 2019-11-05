Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM Петербургское правительство намерено запретить должникам претендовать на налоговые льготы. Соответствующие поправки в законодательство подготовил городской комитет финансов, передает 5 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Мы говорим о том, что для того, чтобы воспользоваться льготами, получить налоговые преференции, организации и физические лица не должны иметь задолженностей — перед бюджетом по налогам, перед внебюджетными фондами», — сказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Речь также идет и о долгах перед Петербургом по линии комитета имущественных отношений.

«Проще говоря, город готов помогать тем, кто ведет себя добросовестно и является полноценным партнером государства», — заключил чиновник.

Законопроект был одобрен на правительственном совещании, его планируют внести в Законодательное собрание Петербурга.

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