Берлин, , 21:33 — REGNUM Большое число немцев смогло «возвысить свой голос» в период объединения ФРГ и ГДР. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью еженедельнику Spiegel.

«Для меня 9 ноября 1989 года был и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе — и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос», — сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что недавно ей рассказали об отсутствии выходцев из Восточной Германии на руководящих постах в немецких университетах. Меркель назвала такую ситуацию «нехорошим состоянием», отметив, что у немецкого правительства «есть еще много работы в этом плане».

Напомним, 9 ноября 1989 года Берлинская стена официально пала. 155 км стены в течение последующих лет были разобраны, и на сегодняшний день осталось лишь около трёх км стены в качестве исторической достопримечательности.

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