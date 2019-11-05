Эль-Фашер, , 23:19 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заверил жертв дарфурского конфликта, что восстановит мир и безопасность в данном регионе. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Хамдок заявил об этом во время своего первого визита в регион Дарфур, находящийся на западе Судана.

Абдалла Хамдок совершил однодневный визит в Дарфур. В 2003 году в Дарфуре произошёл конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло около 300 000 человек, более 2,5 миллионов лиц были вынуждены покинуть свои дома.

Премьер-министр страны встретился с лицами, пострадавшими в ходе конфликта, в городе Эль-Фашер, столице провинции Северный Дарфур, в котором уже на протяжении нескольких лет проживают сотни тысяч беженцев.

«Мы требуем справедливости! Отправьте всех виновных в дарфурском конфликте в Международный уголовный суд», — скандировали беженцы во время визита Хамдок в лагери.

«Мы все будем работать совместно для исполнения ваших требований и восстановления условий жизни», — добавил премьер-министр, выступая перед толпой людей, выкрикивавших: «Нет справедливости — нет мира в Дарфуре».