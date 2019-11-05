Хартум, , 23:22 — REGNUM Судан и Центральноафриканская Республика (ЦАР) достигли соглашения об укреплении сотрудничества в военной сфере и обеспечении безопасности границ посредством создания объединённых войск.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, председатель правящего Совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провёл переговоры с министром обороны ЦАР Мари Нолле Кояра, который находится в Судане с визитом.

На пресс-конференции, проведённой по итогам переговоров министр обороны Судана Гамаль ад-Дин Омер заявил, что Судан и ЦАР создадут коалиционные войска на границах между Суданом, Чадом и ЦАР для обеспечения безопасности данного региона.

Омер также отметил, что стороны договорились о максимальном использовании имеющихся ресурсов с целью разрешения экономических проблем, стоящих перед странами региона, в интересах своих граждан.