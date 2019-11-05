Киев, , 21:17 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» теперь точно будет построен, и в настоящий момент можно только замедлить его строительство, заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Заявление политика цитируют сегодня, 5 ноября, центральные украинские СМИ, в частности «Европейская правда».

В частности, отметил польский политик, можно оспорить согласие Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в течение одного месяца. Правда, он не уточнил, кто конкретно это может сделать и на каких основаниях.

«Угроза санкций со стороны Конгресса США также выполняет какую-то тормозящую роль. Кроме того, в Европейском союзе существует новое законодательство, которое касается контроля иностранных инвестиций с точки зрения безопасности, а не экономики в энергетической сфере», — добавил Яцек Сариуш-Вольский.

Комментируют ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и украинские эксперты. В частности, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов в эфире телеканала «24» заявил, что в первую очередь теперь ослаблены переговорные позиции Украины по подготовке нового соглашения с «Газпромом» о транзите газа по украинской газотранспортной системой после 31 декабря 2019 года.

«Даже если обе нитки газопровода «Северный поток» будут работать в соответствии с требованиями Третьего протокола Европейской энергетической хартии, контрактации под мощности украинской ГТС станут меньше. Таким образом, «Газпром» получает усиление переговорных позиций, ведь теперь монопольно не зависит от возможностей украинской ГТС», — сказал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 4 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток — 2».