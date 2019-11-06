Джуба, , 08:47 — REGNUM Разногласия между президентом Южного Судана Салвой Кииром и главой оппозиции Риеком Мачаром могут стать причиной очередного кризиса в стране, поскольку вскоре наступит крайний срок формирования коалиционного правительства — 12 ноября.

Как отмечается, если стороны не смогут разрешить существующий конфликт между ними в ближайшую неделю, то страна погрузиться в серьезный конституционный кризис. Также подчеркивается, что ситуация, возможно, приведёт и к возобновлению вооруженных столкновений.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Совет Безопасности ООН совместно с несколькими западными странами потребовал от сторон конфликта создать правительство к запланированному сроку.

Граждане страны обеспокоены возобновлением внутренних боевые действий, которые становятся причиной смерти людей и вынуждают их покинуть свои дома.

Риек Мачар уже несколько раз переносил дату возвращения в Южный Судан. Глава оппозиции должен был прибыть в страну в мае этого года, однако дата была перенесена на шесть месяцев: представители оппозиции потребовали выполнения мирных соглашений от 2018 г.

Ранее Салва Киир заявил, что если глава оппозиции не прибудет в Южный Судан, то президент будет вынужден сформировать правительство без его участия. Подобное положение дел может привести к ухудшению ситуации в стране.