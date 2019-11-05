Абуджа, , 23:31 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари продлил срок закрытия сухопутных границ с близлежащими государствами до 31 января следующего года.

Нигерийские солдаты U.S. Navy

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, правительство Нигерии приняло решение о закрытии границ два месяца назад в качестве меры по борьбе с участившимися случаями терактов и преступной деятельности, ставящей под угрозу безопасность западноафриканской страны.

Виктор Димка, управляющий по делам Таможенной службы Нигерии, подтвердил данное заявление, добавив, что данная практика принесла большие плоды в деле борьбы с контрабандой. По его словам, нелегальный ввоз дешевого риса стал главной причиной закрытия своих границ два месяца назад.

Тем не менее, местные предприниматели отметили, что понесли еще большие потери в связи с данной мерой правительства. Соседние страны также неодобрительно восприняли это решение.

В августе этого года президент Бенина Патрис Тало провёл встречу с главой Нигерии на полях африканско-японского саммита, где обратился к нему с просьбой открыть свои границы, поскольку от этого страдает население Бенина.