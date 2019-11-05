Ташкент, , 21:11 — REGNUM «День народного единства» отметили накануне вечером в столице Узбекистана, на мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, соотечественники, молодежь, дипломаты, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это самый молодой российский государственный праздник, который вместе с тем имеет глубокие духовные и исторические корни», отметил в своем выступлении посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Посол указал, что «с каждым годом в праздничных мероприятиях Дня народного единства, напоминающего современному обществу о глубине и богатстве его прошлого, участвуют все больше людей, в том числе наших соотечественников за пределами России».

Тюрденев подчеркнул «вклад нашей диаспоры в сохранение и развитие русского языка и культуры, в продвижение духовных ценностей, распространение в мире объективной информации о России, её достижениях в сферах образования, науки и техники». «Деятельность российских соотечественников в Узбекистане играет важную роль в повышении уровня гуманитарного взаимодействия между нашими странами», подчеркнул глава российского диппредставительства.

Он отметил, что в многонациональную семью республики входят представители различных народов России: русские, татары, башкиры, крымские татары и другие.

«Все они живут под одной крышей с братским узбекским народом. То, что наши соотечественники чувствуют себя здесь как дома, результат мудрой политики узбекских властей. Исторические связи наших народов создают прочную основу для межгосударственных отношений», отметил Тюрденев.

По его словам, об этом свидетельствуют и значительные успехи, демонстрируемые сегодня Россией и Узбекистаном в деле укрепления полноформатных и взаимовыгодных связей.

«Главами наших государств взят курс на дальнейшее углубление политического диалога и взаимовыгодной экономической кооперации, максимальную диверсификацию двустороннего взаимодействия. Как вы знаете, только этой осенью состоялось сразу несколько визитов российских делегаций высокого уровня в Ташкент (В. Володин, В. Матвиенко, А. Силуанов, Н. Патрушев, Д. Медведев) — это ли не яркое подтверждение того, что наши страны регулярно «сверяют часы» по целому спектру актуальных вопросов текущей повестки дня — от межпарламентских связей и культуры, до безопасности и перспектив экономической интеграции в рамках большой евразийской семьи», подчеркнул дипломат.