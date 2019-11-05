Киев, , 21:07 — REGNUM Украина в очередной раз высказала свою заинтересованность в пересмотре и «модернизации» действующего соглашения об ассоциации с ЕС, а также условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

Вадим Пристайко President.gov.ua

Об этом 5 ноября заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Стокгольме, в ходе мероприятий, посвященных 10-й годовщине «Восточного партнерства».

Министр, в частности, отметил, что Украина, как и другие «ассоциированные партнеры», стремится получить перспективу членства в ЕС и обеспечить «углубление дифференциации, которая должна определяться амбициями партнеров», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пристайко уточнил, что Украина рассчитывает на углубление дифференциации и секторальной интеграции с ЕС в сферах торговли, транспорта, цифровой экономики и особенно в области энергетики и безопасности.

Пресс-служба украинского МИД уточняет, что в ходе мероприятия главы МИД стран-участниц подчеркнули важность и эффективность реализации инициативы «Восточного партнерства» для стран региона, подвели итоги и определили достижения, а также направления, по которым эта политика должна развиваться в будущем.

ИА REGNUM напоминает, что еще в октябре стало известно, что новые власти Украины настроены в ближайшее время выйти на обновление соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр. По мнению представителей Киева, определенного потолка в отношениях в рамках ассоциации Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

В сентябре вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящий момент динамика развития торговли Украины с ЕС настолько высокая, что опережает возможности соглашения об ассоциации.