Копенгаген, , 23:16 — REGNUM Проправительственные партии «красного блока» в Дании требуют выделить больше средств в государственном бюджете на 2020 года для особых инициатив в сфере защиты окружающей среды.

«Красные» партии предлагают выделить средства для выкупа со стороны властей частных невозделываемых земельных участков для сокращения выбросов углекислого газа. Об этом представители правящей Социал-демократической партии заявляли как до, так и после выборов 2019 года, однако никаких шагов в этом направлении в правительственном проекте государственного бюджета упомянуто не было. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Председатель датской партии «Радикалы» Мортен Эстегор в связи с этим заявил: «Мы не поддержим проект государственного бюджета, который не направлен на сокращение объемов выброса СО2. Одним из самых очевидных шагов может стать выкуп государством неиспользованной земли».

Представитель партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер также отметила, что покупка датскими властями частных земельных участков является наиболее оптимальным способом достичь поставленной цели.