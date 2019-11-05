Душанбе, , 20:55 — REGNUM В Федеральном дворце Швейцарии сегодня, 5 ноября, прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Швейцарии Ули Маурер, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с развитием экономики, а также двусторонним сотрудничеством.

Главы стран отметили, что важным фактором для дальнейшего эффективного сотрудничества между Таджикистаном и Швейцарией является постоянный политический диалог «именно на таком высоком государственно уровне».

«Мы связаны с Таджикистаном, потому что тоже являемся горной страной и на нашей территории тоже есть трансграничные воды. Мы готовы работать вместе с вами над другими проектами и инициативами в интересах общества», — сказал при встрече президент Швейцарии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества стран в сфере туризма, добычи и переработки полезных ископаемых, науки и образования, а также гуманитарного и культурного сектора. Помимо этого, стороны высказали заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, расширении сотрудничества между странами в финансовой и инвестиционной сферах.

По окончании встречи президенты подписали два меморандума: первый — о сотрудничестве в области предотвращения экологических катастроф и изменения климата, снижения риска бедствий и устойчивого планирования в Таджикистане, и второй — о сотрудничестве в области интегрированного управления водными ресурсами в Таджикистане.