Сыктывкар, , 20:37 — REGNUM В Коми представителям КПРФ не удалось вынести на всеобщее голосование вопрос о количестве депутатов в Госсовете Коми. Из-за несоответствия документов требованиями закона попытка провести референдум провалилась еще на стадии регистрации инициативной группы, пишет БНК.

Государственный совет Республики Коми Александр Ванеев © ИА REGNUM

Ходтайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума в составе семи человек в избирательную комиссию Коми поступило 18 октября. Предлагалось вынести на голосование следующий вопрос:

«Принимаете ли вы абзац 2 статьи 71 Конституции Республики Коми в следующей редакции: «Государственный Совет Республики Коми состоит из 30 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Коми и обладающими активным избирательным правом в соответствии с федеральным законом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Государственный Совет Республики Коми формируется наполовину из депутатов, избранных по партийным спискам, и наполовину из депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам»?

Избирком счел, что формулировка не позволяет однозначно определить содержание вопроса — о необходимости корректировки нормы конституции или о принятии определенной конституционной нормы идет речь в предлагаемойредакции. Помимо этого, в документах с ходатайством есть разночтения относительно органа, выступающего в качестве инициативной группы по проведению референдума: бюро комитета реготделения КПРФ или руководящий орган избирательного объединения (это и бюро, и комитет партии).

В связи с этим избирком пришел к выводу, что предоставленное ходатайство не соответствует требованиям законодательства. Поэтому в регистрации инициативной группы по проведению референдума было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением увеличить численность депутатов выступил сенатор от Коми Валерий Марков. По его мнению, это позволит улучшить доступность избирателей к депутатам и, тем самым, усилит ответственность депутатов перед своими избирателями. При этом нагрузка на бюджет, по его словам, не увеличится. Законопроект внесен на рассмотрение депутатов.