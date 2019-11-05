Киев, , 21:05 — REGNUM О своём поведении во время мирных переговоров в Минске рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Своими воспоминаниями он поделился в эфире передачи «Хроники необъявленной войны» на украинском телевидении.

По словам экс-министра, инцидент произошёл во время встречи в «нормандском формате» при участии Франции, Германии, России и Украины, которая состоялась в марте 2016 года. Тогда, как пояснил Климкин, он и глава МИД России Сергей Лавров обсуждали судьбу украинцев, осуждённых в России.

Как заявил Климкин, в какой-то момент поведение Лаврова показалось ему очень циничным, и он швырнул в него бумаги. «Швырнул в него, но не прямо в лицо», — пояснил Климкин. Дальше экс-глава МИД Украины добавил, что не знает, жалеет ли об этом, но он поступил так «потому, что было очень эмоционально».

Климкин также пожаловался, что Лавров, якобы, отказывался вообще обсуждать судьбу осуждённых, повышал на него голос и всячески отвлекал дипломатов, чтобы дать говорить только лидерам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.

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