Калат, Афганистан, , 20:16 — REGNUM 4 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана сообщили, что на территории афганской провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было уничтожено 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Шахджой и Аргахандаб провинции Забул.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны также были уничтожены два убежища талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со всеми хранившимися там оружием и снаряжением.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.