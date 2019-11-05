Мазари-Шариф, Афганистан, , 20:11 — REGNUM 4 ноября официальный представитель 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявил, что на территории афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано 29 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Зари и Чарболак провинции Балх.

По словам официального представителя 209 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также числятся трое высокопоставленных командиров группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.