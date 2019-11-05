* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 20:13 — REGNUM 4 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было уничтожено по меньшей мере шесть укрытий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Специальных сил Афганистана по обеспечению безопасности и противодействию талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Марджах провинции Гильменд.

По словам официального представителя губернатора провинции Гильменд, в результате операции Специальных сил Афганистана было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также было арестовано десять боевиков группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.