Кабул, , 20:15 — REGNUM 4 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что необходимо обеспечить сотрудничество трех ветвей власти Афганистана с целью повышения качества управления страной и продвижения законов, необходимых государству и его жителям.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе заседания с представителями исполнительной власти и главами парламентских комиссий нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана.

В ходе заседания глава государства поручил сотрудникам администрации президента и государственному министру по парламентским делам подготовить указ о проведении регулярных совместных заседаний представителей законодательной и исполнительной ветвей власти.

Президент Афганистана также заявил, что все совместные заседания представителей исполнительной власти и членов Национальной ассамблеи Афганистана должны записываться и впоследствии представляться жителям страны, чтобы показать, что в ходе таких заседаний не обсуждаются вопросы частного характера, добавив, что это относится к национальным интересам страны.