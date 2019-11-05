Кабул, , 20:07 — REGNUM 4 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан Гран Хевад заявил, что если бы афганское правительство было вовлечено в переговоры между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, то их приостановки удалось бы избежать.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Гран Хевад сделал это заявление в ходе официальной пресс-конференции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Афганистана заявил, что в случае возобновления переговоров между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабул хочет играть в них заметную и важную роль, в противном случае мирный процесс обречен на провал.

В то же время источники, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждают, что группировка не намерена вступать в прямые переговоры с центральным правительством, пока не будет достигнуто соглашение между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.