Пхеньян, , 20:10 — REGNUM Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су отправился в Москву, чтобы принять участие в конференции по нераспространению ядерного оружия. Эксперты полагают, что участие дипломата в конференции может быть прикрытием для проведения переговоров с американскими коллегами в преддверии нового саммита США-КНДР, запланированного на декабрь.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Чо Чхоль Су вылетел в Москву 4 ноября. Конференция пройдёт 7−9 ноября; также запланировано участие американского дипломата Марка Ламберта — одного из ключевых участников переговоров США и КНДР — и Ли До Хуна, возглавляющего южнокорейскую делегацию.

К конференции приковано повышенное внимание экспертов, так как ожидается, что именно на ней пройдут многосторонние консультации для перезапуска застопорившегося переговорного процесса по денуклеаризации.