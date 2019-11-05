Вильнюс, , 19:58 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 5 ноября, во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки выразил озабоченность в связи со строительством БелАЭС в Островецком районе Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа подчеркнул позицию Литвы «по небезопасной Белорусской АЭС и необходимость совместных действий Финляндии и Литвы для обеспечения безопасности граждан и создания конкурентоспособного рынка электроэнергии в регионах стран Северной Европы и Прибалтике». «Кроме того, стороны рассмотрели возможные солидарные действия стран — членов Европейского союза, направленные на ограничение импорта электроэнергии из третьих стран, если с целью ее производства не были удовлетворены требования ядерной безопасности или окружающей среды», — уточняет пресс-служба Науседы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по проекту Росатома строится не только АЭС в Островецком районе Белоруссии, но и разрабатывается аналогичный, с реакторной установкой ВВЭР-1200, для АЭС «Ханхикиви-1». Станция разместится в Финляндии, на мысе Ханхикиви. Проект соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности, которые, по мнению многих экспертов, являются одними из самых строгих в мире. Станцию планируют начать строить с 2021 года, а запустить — в 2028 году.