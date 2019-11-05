Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM В Петербурге трудовых мигрантов попытаются привязать к единой пластиковой карте учета. Такое предложение о введении электронного суперсервиса обсуждалось 5 ноября в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Введение цифрового суперсервиса для контроля за миграционными потоками уже обсуждалось в комитетах по экономической политике, по труду и занятости, с участием вице-губернатора Евгения Елина.

Перевод учета патентов трудовых мигрантов и других документов в электронную форму позволит улучшить контроль не за счет увеличения числа надзирателей, а за счет электронных инструментов, позволяющих фиксировать цифровой след иностранных работников в Петербурге. Так, вице-губернатор Елин предлагал разработать систему для мигрантов по примеру «Единой карты петербуржца».

«Я считаю, что это абсолютно справедливое предложение. По технологии «Единой карты петербуржца» в состоянии перекрыть эту проблему совершенно спокойно», — считает глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

По его словам, тема электронных суперсервисов проработана уже достаточно серьезно.

«Если мы договариваемся с МВД и переводим патенты в электронный вид, по сути это будет такая же карточка, как «Единая карта петербуржца», тут уже все технологические моменты есть. ЦБ согласен, чтобы все платежи проходили через такую же карту. Тогда мы убираем огромный пласт «тени», — убежден Чернейко.

Так, сегодня «модно» подделывать чеки о покупке трудовых патентов, и обычный полицейский при проверке не всегда может разобраться, что за документ ему показывают. Банки тоже заинтересованы в том, чтобы распространять свои считывающие устройства, дабы эту карту можно было показать правоохранителю, быстро считать и получить четкую информацию о мигранте.

«Мы убираем и элемент коррупции, и элемент неплатежа. Рынки эти надо чистить», — заявил Чернейко.

Сейчас в Петербурге около 3 тыс. юридических лиц принимают на работу иностранцев, и Смольный хочет получать информацию об этом сразу, а не спустя долгие месяцы. Это важно и с точки зрения национальной безопасности, подчеркнул Чернейко.

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