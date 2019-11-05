Москва, , 19:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что имеются тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 5 ноября, в ходе заседания Совета по русскому языку.

На заседании Путин вспомнил фразу пародиста Александра Иванова: «Велик могучим русский язык» — исковерканный вариант фразы «Великий могучий русский язык».

«Судя по всему, к сожалению, не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут», — печально отметил Владимир Путин.

Он согласен с теми, кто говорил о том, что наблюдаются тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, по поводу того, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться.

Но президент оптимистичен: прошедший сегодня Совет по русскому языку состоялся не зря. По его итогам будут даны важные поручения.