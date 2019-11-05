По словам Колерова, первый сигнал Путина — возвращение к социальной политике. Второй: правильно ли у нас разделено образование на бакалавриат, магистратуру? Правильно ли мы вообще вводили колониальную Болонскую систему, которая 10−15 лет назад на Западе получила широкое литературное освещение и показала, что дала студентам на Западе? Результат удручающий: новыми возможностями воспользовались считанные проценты, однако ценой этого стало разрушение прежней системы образования.