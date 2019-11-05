«Нам нужен народный сильный Путин», качественно новый Путин, сила которого должна направлена в интересах народа, отметил он.
«Как результат мы видим, что некое сильное государство построено, но не для большинства населения, не для народа. Эффективно работает для некоторых частных интересов», — Лепехин.
По мнению эксперта, все действия власти преподносятся в рамках консервативного дискурса, в русле «охранительства».
«Это означает, что в стране не будет развития ни экономического, ни политического, ни культурного», — отметил Лепехин.
«Всё, что сегодня делает власть, имеет отношение только к охранительству. Транзит есть, но он связан лишь с президентом», отметил Лепехин.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин:
«В России политический кризис. Но это мягкое определение. Можно говорить о политическом тупике»
«Вы сломали то, что могли сломать в российской системе высшего образования, а теперь президент обратил внимание, что это не всегда хорошо» — подчеркнул Модест Колеров.
По словам Колерова, первый сигнал Путина — возвращение к социальной политике. Второй: правильно ли у нас разделено образование на бакалавриат, магистратуру? Правильно ли мы вообще вводили колониальную Болонскую систему, которая 10−15 лет назад на Западе получила широкое литературное освещение и показала, что дала студентам на Западе? Результат удручающий: новыми возможностями воспользовались считанные проценты, однако ценой этого стало разрушение прежней системы образования.
«Я так скажу, что оно уничтожено. Тем не менее информационные сигналы последнего времени утверждают, что президент Путин неожиданно для многих, если не для большинства, вернулся от острой внешнеполитической повестки к повестке внутренней социально-экономические протесты», — отметил Колеров.
Модест Колеров: коммерциализация бюджетной сферы носит массовый и тем не менее антиконституционный характер. Логично, что социологи задаются этим вопросом — существует ли в России всё ещё социальное государство? Опрос ИА REGNUM указывает на то, что люди разных политических убеждений склонны отвечать «нет».
В работе круглого стола участвуют:
- Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM,
- Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем,
- Лепехин Владимир Анатольевич— директор Института ЕАЭС,
- Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM,
- Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ,
- Баранчик Юрий Владимирович— шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM,
- Газенко Роман Владимирович— политический эксперт и политтехнолог,
- Ходукин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды»
и ряд других экспертов.