6 Ноября
 
12:38

«Нам нужен народный сильный Путин», качественно новый Путин, сила которого должна направлена в интересах народа, отметил он.

12:38

«Как результат мы видим, что некое сильное государство построено, но не для большинства населения, не для народа. Эффективно работает для некоторых частных интересов», — Лепехин.

12:37

По мнению эксперта, все действия власти преподносятся в рамках консервативного дискурса, в русле «охранительства».

«Это означает, что в стране не будет развития ни экономического, ни политического, ни культурного», — отметил Лепехин.

12:36

«Всё, что сегодня делает власть, имеет отношение только к охранительству. Транзит есть, но он связан лишь с президентом», отметил Лепехин.

12:35

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин:

«В России политический кризис. Но это мягкое определение. Можно говорить о политическом тупике»

12:34

«Вы сломали то, что могли сломать в российской системе высшего образования, а теперь президент обратил внимание, что это не всегда хорошо» — подчеркнул Модест Колеров.

12:34

По словам Колерова, первый сигнал Путина — возвращение к социальной политике. Второй: правильно ли у нас разделено образование на бакалавриат, магистратуру? Правильно ли мы вообще вводили колониальную Болонскую систему, которая 10−15 лет назад на Западе получила широкое литературное освещение и показала, что дала студентам на Западе? Результат удручающий: новыми возможностями воспользовались считанные проценты, однако ценой этого стало разрушение прежней системы образования.

12:33

«Я так скажу, что оно уничтожено. Тем не менее информационные сигналы последнего времени утверждают, что президент Путин неожиданно для многих, если не для большинства, вернулся от острой внешнеполитической повестки к повестке внутренней социально-экономические протесты», — отметил Колеров.

12:32

Модест Колеров: коммерциализация бюджетной сферы носит массовый и тем не менее антиконституционный характер. Логично, что социологи задаются этим вопросом — существует ли в России всё ещё социальное государство? Опрос ИА REGNUM указывает на то, что люди разных политических убеждений склонны отвечать «нет».

12:26

Круглый стол: «Россия — образ будущего. Внутренняя политика»

12:23

В работе круглого стола участвуют:

  • Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM,
  • Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем,
  • Лепехин Владимир Анатольевич— директор Института ЕАЭС,
  • Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM,
  • Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ,
  • Баранчик Юрий Владимирович— шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM,
  • Газенко Роман Владимирович— политический эксперт и политтехнолог,
  • Ходукин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды»

и ряд других экспертов.