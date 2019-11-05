Пхеньян, , 20:06 — REGNUM Самолёт ВВС США совершил разведывательный полет над Японским морем у границ КНДР. RC-135S удалось обнаружить блоггерам Aircraft Spots, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По информации агентства, самолёт вылетел утром 5 ноября с базы ВВС США в Окинаве и пролетел вдоль восточной границы КНДР. Эксперты полагают, что его целью было наблюдение за северокорейскими военными объектами, в частности — за ракетными шахтами и передвижными ракетными установками, которые можно обнаружить с помощью средств радиоэлектронной разведки. Аналогичная миссия была совершена в октябре.

Американские и южнокорейские военные интенсифицировали разведывательные действия на фоне учащения ракетных запусков КНДР. Кроме того, в скором времени ожидается завершение строительства новой подводной лодки на верфи в Синпхо, с которой также могут быть произведены ракетные запуски.