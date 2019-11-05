Пхеньян, , 20:14 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник постоянного представительства КНДР в ООН, находящийся в Нью-Йорке, заявил о поступивших угрозах в свой адрес. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Дипломат, имя которого не раскрывается, заявил о том, что в его окно бросили небольшую посылку, в которой находилось письмо, две бутылки, предположительно, с алкоголем и фотографии гаража, которым пользуется сотрудник дипмиссии. В письме содержались угрозы жизни и здоровью дипломата, в случае, если он откажется сотрудничать.

Посольство КНДР обвинило власти США в бездействии и неспособности обеспечить безопасность иностранных дипломатических представительств на своей территории. В свою очередь, в ФБР заявили об отсутствии опасности для северокорейских дипломатов и отказались проводить расследование.