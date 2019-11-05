Москва, , 19:13 — REGNUM Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над охраняемыми объектами. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев на заседании круглого стола «Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности», которое состоялось в Государственной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам генерал-полковника Буркаева, Росгвардия хотела бы сбивать несанкционированные БПЛА над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники.

Он подчеркнул, что применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, и с их помощью сбивать БПЛА было бы очень удобно и необременительно для бюджета.

Генерал подчеркнул, что стоимость специальных комплексов для борьбы с БПЛА начинается от 150 тыс. рублей за штуку, а отдельные системы защиты обходятся в 200 млн рублей. С учетом того, что БПЛА только совершенствуются, стоимость средств защиты от них будет только расти.

Так вот, если закупать такие системы и устанавливать их на все охраняемые объекты, потребуется огромное количество бюджетных средств. Куда дешевле сбивать эти несанкционированные БПЛА из уже имеющегося огнестрельного оружия и военной техники.