Варшава, , 19:10 — REGNUM В польском Сейме прошла первая встреча представителей парламентских клубов и Канцелярии Сейма на тему организации работы Сейма IX созыва, сообщает 5 ноября агентство новостей Interia Fakty.

Польский сейм Szczebrzeszynski

В частности, было представлено предложение о разделении мест в зале нижней палаты, которое не приняли депутаты от Гражданской коалиции.

Как заявил депутат от Гражданской коалиции Збигнев Конвиньский, «клуб Гражданской коалиции не согласен с предложенным разделением мест в Сейме нового созыва. Мы считаем, что мы должны сидеть посередине, а не ближе к левой стороне».

В центре зала Сейма, между партиями Гражданская платформа и Право и справедливость, посадили партию Конфедерация Свобода и независимость и Польскую крестьянскую партию.

«Мы этого не принимаем и считаем, что это является нарушением того, что мы называем парламентской традицией», — добавил Конвиньский.

По этой традиции, как отметил депутат, разделение мест в зале Сейма отображает место на внутриполитической сцене — это значит, что правые сидят с правой стороны, левые — с левой, а центристы — посередине.

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