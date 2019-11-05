Вашингтон, 5 ноября 2019, 19:05 — REGNUM Государственный департамент США «глубоко обеспокоен» притеснением мусульман-уйгуров в Китае, 5 ноября передает агентство Reuters.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его ведомство продолжает отмечать случаи «преследования, заключения под стражу и произвольных задержаний» уйгуров китайскими властями.
Заявление было сделано после встречи делегации уйгуров с представителями Госдепа США в Вашингтоне.
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