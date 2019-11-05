История вопроса

Новости и аналитика о взаимоотношениях двух крупнейших экономик мира. Фактически речь идет о конкуренции между сверхдержавой и ее главного соперника, стремящегося в ближайшие десятилетия превзойти нынешнего мирового лидера.



Руководство США обеспокоено усилением роли Китая в мире в целом и экономике США в частности. Отдельное недовольство американских политиков вызывает рост торгового дисбаланса в торговом обороте с КНР.

Попытки президента Трампа исправить ситуацию, вводя пошлины на китайские товары являются одним из факторов, осложняющим отношения двух стран. Эксперты оценивают ситуауию на середину 2019 года как «торговую войну».

На фоне нарастающих противоречий в США нарастает волна шпиономании. Помимо «russian hackers» теперь в Штатах ищут следы и китайских.

В качестве контрмер усилению Китая США пытаются ослабить Поднебесную, стремясь накалить ситуацию на ее периферии, либо внутри страны. Также США прикладывают значительные усилия по нейтрализации китайской экспансии в Африке, Латинской Америке и иных регионах мира.

