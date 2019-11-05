Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Власти США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает федеральное казначейство США.

Противостояние Венесуэлы и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции были введены против пяти физических лиц Венесуэлы, включая военных и политиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США поставили своей целью свержение законных властей Венесуэлы и установления в этой стране марионеточного режима для того, чтобы превратить эту страну в свою колонию.

С начала 2019 года Вашингтон активизировал действия подконтрольной американцам венесуэльской оппозиции с целью свержения законного президента Николаса Мадуро. Однако все попытки свергнуть Мадуро не удались, так как США не удалось перетянуть на свою сторону военных.