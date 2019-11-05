Сринагар, Индия, , 19:16 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия индийского Джамму и Кашмира «Национальная конференция» призвала правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди освободить задержанных политических лидеров региона. Об этом 5 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении представители «Национальной конференции» подчеркнули, что лишь освобождение всех оппозиционных лидеров, помещенных под домашний арест, позволит осуществить полную нормализацию ситуации в регионе. По словам оппозиционеров, на протяжении трех месяцев в Джамму и Кашмире наблюдается «небывалое ограничение прав и свобод человека». «Для кашмирцев заблокирован доступ к сети Интернет и средствам телефонной связи, которые являются минимальными благами для обеспечения достойного уровня жизни человека в современном мире», — заключили представители «Национальной конференции».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир, а также о разделе региона на два субъекта федерации. Нововведения вступили в силу 31 октября. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось поместить под стражу влиятельных оппозиционных деятелей региона, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.