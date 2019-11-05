Белград, , 18:41 — REGNUM После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

С-400 © ИА REGNUM

Боевая техника и российские военнослужащие были доставлены самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-сербские учения ПВО «Славянский щит-2019» были проведены в первый раз и осуществлялись в два этапа.

Первый этап этих военных учений проходил в сентябре 2019 года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России в Астраханской области.

Тренировки второго этапа проходили с 23 по 29 октября 2019 года на территории Сербии на авиабазе «Батайница» и полигоне «Пасулянске-Леваде».

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