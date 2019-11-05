Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM Смольный утвердил перечень из 17 социальных объектов, которые город готов выкупить у застройщиков. Речь идет о детских площадках, дошкольных учреждениях, объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Планы утвердили на закрытой части правительственного совещания 5 ноября. Калугин отметил, что в 2019 году город поставил рекорд по числу выкупленных соцобъектов, в этом существенно помог федеральный бюджет, предоставив транш более 10 млрд рублей.

«Сейчас мы продолжаем реализовывать деньги Петербурга на 17 объектов, там и детские площадки для детских садиков, дошкольные учреждения, объекты транспортной инфраструкты», — сказал Калугин. На следующей неделе планируется утвердить еще порядка 5−7 объектов. Речь идет только о завершенном строительстве с кадастровым номером.

«Таким образом город в свою очередь потратит около 5 млрд рублей на социальные объекты. В целом сумма рекордная в этом году — 15,8 млрд рублей совместно с федеральным бюджетом. Это очень хорошо, и так будет в следующем году», — обещал Калугин.

Напомним, Смольный неоднократно заявлял о серьезном дефиците школ, детсадов и поликлиник в Петербурге, строительство которых не успевает за жилищным.