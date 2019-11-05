Киев, , 18:24 — REGNUM Украинский политик, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что транзит российского газа крайне необходим Украине: без транзита, без прямых поставок российского «голубого топлива» часть нашей страны может остаться без тепла.

Об этом Виктор Медведчук, народный депутат Украины нынешнего IX созыва, сказал в эфире программы «60 минут по горячим следам» на телеканале «Россия-1».

»Когда он (министр энергетики Украины Алексей Оржель. — Ред.) говорит о том, что у нас достаточно газа в хранилищах, он тоже не прав, но он не прав как профессионал. Почему? Потому что этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени, и поставлять в регионы Юго-Востока, потому что там недостаточно будет давления для того, чтобы этот газ потреблялся. И без транзита газа, без прямых поставок российского газа в Украину фактически часть Украины будет заморожена. Видимо, ему как министру энергетики еще это не объяснили или он до этой проблемы, до ее понимания, к сожалению, не дошел», — отметил политик.

Комментируя заявления Оржеля, Виктор Медведчук подчеркнул: последние три года Россия ежегодно выплачивала Украине $3 млрд за транзит газа через нашу территорию. В денежном эквивалент это 1,5−2% ВВП страны.

«Я хочу сказать о том, что это логика непрофессионалов. Это логика людей, которые далеки от того, о чем они говорят. И когда наш новоизбранный или назначенный министр говорит о проблемах транзита газа, то в первую очередь это касается того, что для Украины очень важно сохранить транзит газа. Потому что вы правильно сказали: 3 млрд мы получали фактически последние три года ежегодно. Для того чтобы понимать, что такое $3 млрд, я вам объясню: это 1,5−2% ВВП», — сказал политик.

Медведчук убежден, что «это все любительские разговоры на фоне политически мотивированных действий» и «нас, Украину и население Украины, ждут тяжелые времена в зимний период времени».

Резюмируя, народный депутат еще раз подчеркнул: Украине нужно сохранить транзит.

«И те расчеты, которые делает украинская сторона на присоединение к энергетическим хартии и к третьему энергопакету, который говорит о том, что могут сдаваться в аренду транзитные мощности, — это в первую очередь в пользу тех, кто будет выкупать эти транзитные мощности в аренду, а не в Украине, не в интересах Украины. Потому что мы уже никогда не получим $2 млрд или $3 млрд, а будем получать только по необходимости того, насколько надо будет транзитировать и какие объемы. То есть это еще раз говорит о непрофессионализме государственной политики в энергетической сфере», — объяснил оппозиционный политик.

ИА REGNUM напоминает, во ранее время встречи с руководством российского «Газпрома» председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку удалось договориться о скидке на газ для украинцев при прямых поставках топлива из России в Украину, однако действующая власть пока не проявила интереса к этому варианту. Медведчук, в свою очередь, неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров, поскольку действует не в интересах украинского народа.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявил о готовности Москвы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа — «причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня». Он подчеркнул, что тот газ, который Украина получает из Европы — российский, и на самом деле, это «ложный реверс», а прямые поставки газа из РФ были бы значительно выгоднее для жителей Украины и ее экономики.

4 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина технически полностью готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.