Москва, 5 ноября 2019, 18:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в своей стране, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинского политолога Виктора Небоженко, украинское общество спустя полгода после президентских выборов и через несколько месяцев после парламентских уже не надеется, не верит нынешней власти, а просто смеётся над ней.
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