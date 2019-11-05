Анкара, , 19:16 — REGNUM Во втором наземном патрулировании, проведенном в рамках работ по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности, приняли участие колонны бронетехники Вооружённых сил Турции и России при сопровождении БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, колонна Вооружённых сил Турции, состоящая из 4 единиц бронетехники, выдвинулась из района Мертисмаил, расположенного в 15 километрах к западу от округа Суруч провинции Шанлыурфа, и при пересечении границы встретилась с российскими коллегами для проведения патрулирования. Совместный конвой проследовал в район, находящийся между восточной частью Айн-эль-Араба и западной частью Телль-Абьяда. С учётом времени остановки для наблюдения маневр занял около 2 часов.

После завершения патрулирования колонна Вооружённых сил Турции вернулась на свою территорию. За развитием событий наблюдало множество представителей СМИ. Совместное наземное патрулирование Турции и РФ проводится в соответствии с Сочинским соглашением лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.