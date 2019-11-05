Душанбе, , 18:05 — REGNUM Таджикские и узбекские власти согласовали окончательный проект прохождения лини государственно границы. По словам источников местных СМИ в правительстве Таджикистана, проект договора готов к подписанию.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что таджикские власти готовы передать Узбекистану участок земли в 300 га в Матчинском районе Согдийской области, на котором находится золоторудное месторождение.

Читайте ранее: Таджикистан планирует передать Узбекистану 300 га земли — СМИ

Тем временем другие источники, близкие к переговорному процессу, сообщают, что при согласовании границы стороны готовы на двусторонний обмен территориями. Более того, по сведениям источника «Sputnik Таджикистан» в земельном управлении Матчинского района, речь идёт о передаче узбекской стороне не 300 гектаров земли, а Алмалыкского водохранилища площадью порядка 1 тысячи гектаров: ранее оно принадлежало Узбекской ССР и в нём промывали минералы, добытые на одноимённом горно-металлургическом комбинате, который теперь находится недалеко от границы.

«В свою очередь Узбекистан вернет участок таджикского кишлака, находящегося на своей территории, с населением около 60 тысяч человек. Это двусторонний обмен между странами. В данный момент детали обсуждаются на государственном уровне», — цитирует издание слова источника.

Окончательный документ по этому вопросу, как ожидается, может быть подписан главами правительству двух стран до конца 2019 года. Однако, не исключается, что заседание соответствующей межправкомиссии может быть перенесено на январь-февраль 2020 года в связи с тем, что на 22 декабря 2019 года в Узбекистане назначены выборы в парламент.