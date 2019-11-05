Берлин, , 17:52 — REGNUM Одобрение высказал в адрес экс-президента СССР Михаила Горбачёва президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его письмо 5 ноября опубликовало германское посольство в Москве.

Штайнмайер «Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично».

Штайнмайер отмечает, что «далеко не все надежды тех дней осуществились». По его мнению, отношения Берлина и Москвы, а также России и Европейского союза находятся не в лучшей стадии, и это «отчуждение» нужно преодолевать.

Штайнмайер «Но в эти дни я прежде всего хочу со всей искренностью сказать Вам: Германия всегда будет глубоко признательна Вам и будет помнить об этой признательности».

Напомним, днём падения Берлинской стены, которое произошло в 1989 году, считается 9 ноября. Стена была разрушения жителями восточной части Берлина (территория ГДР) после того, как представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски объявил о возможности для жителей восточной Германии получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ.

Горбачёв, который тогда был председателем Верховного Совета СССР, сейчас заявляет, что никогда не был против объединения Германии, поскольку этого хотел «сам народ ГДР».

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