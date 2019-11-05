Варшава, , 17:47 — REGNUM Маршалом-сеньором польского Сената стала Барбара Борыс-Даменцка, а маршалом-сеньором Сейма президент назначил депутата, бывшего министра национальной обороны Антония Мацеревича, заявил 5 ноября пресс-секретарь президента Республики Польша Блажей Спыхальски.

По словам пресс-секретаря, приведенным агентством новостей Gazeta. pl, президенту необходимо было назначить на данный пост того, кто «многое сделал для Польского государства. Отсюда решение, чтобы маршалом-сеньором Сейма стал Антоний Мацеревич».

Спыхальский подчеркнул, что в случае с Сенатом маршалом-сеньором должен стать самый старший сенатор, в то время как в случае с Сеймом президент может выбрать маршала-сеньора из числа самых старших депутатов.

«Господин Мацеревич во время беседы заверил, что проведет первое заседание Сейма должным образом», — заявил пресс-секретарь президента.

Маршал-сеньор проведет церемонию начала работы Сейма нового созыва, а также выборы Маршала Сейма, который впоследствии будет председательствовать на заседаниях нижней палаты польского парламента.

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