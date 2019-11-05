Москва, , 17:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не считает, что до Великой Октябрьской социалистической революции образование в России было таким уж хорошим. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку.

В ходе заседания один из его участников выразил мнение, что до революции образование, особенно школьное, было выстроено очень хорошо. В качестве примера был приведен рассказ Льва Толстого «Филипок».

Однако глава государства отметил, что не так уж все и радужно было с дореволюционным образованием, иначе Российская Империя не развалилась бы.

«На пример про Филипка и хорошие дореволюционные школы: я думаю, если бы в те годы, когда писали про Филипка, всё было бы хорошо, революции 1917 года не случилось бы. Видимо, там тоже было много своих проблем», — сказал Путин.