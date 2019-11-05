Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Петербурге будут востребованы общежития для трудовых мигрантов, которые можно строить на основе государственно-частного партнерства. Об этом 5 ноября заявил глава городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чернейко также полагает, что строительство таких общежитий позволит легче отслеживать перемещения мигрантов, которые сейчас в основном снимают жилье в северной столице, и информация об их местонахождении доходит в органы внутренних дел с запозданием, если вообще доходит.

Пользоваться услугами таких общежитий будут готовы и трудящиеся, которые приезжают на заработки в Петербург из других регионов России.

«Это тема абсолютно коммерческая — здесь можно в рамках ГЧП строить все, что угодно, и это будет занято. Потому что в нашем городе работают порядка 350 тысяч человек, жителей других субъектов РФ. И спрос на такие общежития весьма высок, причем гарантирован спрос на ближайшие лет 10 как минимум», — считает чиновник Смольного.

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